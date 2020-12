Variante Covid, al setaccio le liste degli arrivi dall'Uk: 'Tampone a 1215 passeggeri in transito nelle ultime due settimane' (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Sono 1215 i passeggeri che negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli diretti dalla Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in Italia ... Leggi su baritoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'Sonoche negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli direttia Gran Bretagna e che, secondo le disposizioni nazionali, devono comunicare il loro ingresso in Italia ...

Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms Covid, la variante pesa ma il vaccino di più L'Ue ha dato il via libera all'immissione in commercio del #vaccino #PfizerBioNTech. L'annuncio è arrivato in seguito all…