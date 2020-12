Uccide i figli e si uccide Il nonno | «Segnalato più volte da mia figlia»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Si sono difesi e hanno cercato di scappare, ma non c’è stato scampo per Pietro e Francesca Pontin, 13 e 15 anni. Il padre Alessandro, 49 anni falegname con la passione per la filosofia olistica e i massaggi che voleva far diventare un nuovo lavoro, dopo aver ucciso i ragazzi con un coltello si è pugnalato e ucciso. Erano nella casa dell’uomo a Trebaseleghe in provincia di Padova. Era separato dalla moglie Roberta da 5 anni. Si rifiutava di pagarle gli alimenti alla donna che vive a poca distanza.