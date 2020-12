"Sileri non conta un caz***o". La rabbia de viceministro, gelo totale da Giletti | Video (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Inaccettabile per gli italiani, non per Sileri che non conta un caz***o". Pier Paolo Sileri, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, non trattiene la rabbia sulla questione del piano pandemico. L'ultimo piano aggiornato è del 2016, che conferma quello originale del 2009. Secondo l'Oms doveva essere aggiornato e rivisto tra 2017 e 2018, secondo le nuove direttive. Cosa mai avvenuta. Il viceministro della Salute Sileri in studio ascolta lo scaricabarile dell'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Claudio D'Amario, che al tempo avrebbe dovuto attuare le modifiche richieste, che scarica la responsabilità su chi è venuto dopo di lui. E sbotta: "Io ho chiesto di darmi le date e i componenti dei vertici che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Inaccettabile per gli italiani, non perche nonun". Pier Paolo, ospite di Massimoa Non è l'Arena su La7, non trattiene lasulla questione del piano pandemico. L'ultimo piano aggiornato è del 2016, che conferma quello originale del 2009. Secondo l'Oms doveva essere aggiornato e rivisto tra 2017 e 2018, secondo le nuove direttive. Cosa mai avvenuta. Ildella Salutein studio ascolta lo scaricabarile dell'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Claudio D'Amario, che al tempo avrebbe dovuto attuare le modifiche richieste, che scarica la responsabilità su chi è venuto dopo di lui. E sbotta: "Io ho chiesto di darmi le date e i componenti dei vertici che ...

