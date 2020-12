Serie A, Lukaku non riposa mai: la classifica dei calciatori più utilizzati nel 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romelu Lukaku è indispensabile per l’Inter di Antonio Conte in questo 2020 e lo dimostrano anche i numeri: ecco la classifica dei più utilizzati Romelu Lukaku guida il gruppo Inter nella classifica dei calciatori più utilizzati nel 2020 dal CIES. Eccola nel dettaglio per i giocatori di movimento. Lukaku (Inter) – 4.144 minuti De Vrij (Inter) – 3.943 minuti Barella (Inter) – 3.936 minuti Kessie (Milan) 3.872 minuti Milenkovic (Fiorentina) – 3.857 minuti Kessie (Milan) – 3.857 minuti Acerbi (Lazio) – 3.844 minuti Cuadrado (Juventus) – 3.677 minuti Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 3.674 minuti Cristiano Ronaldo (Juventus) – 3.668 minuti Simon Kjaer (Milan) – 3.643 minuti Hakan Çalhano?lu (Milan) – 3.629 minuti Bonucci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romeluè indispensabile per l’Inter di Antonio Conte in questoe lo dimostrano anche i numeri: ecco ladei piùRomeluguida il gruppo Inter nelladeipiùneldal CIES. Eccola nel dettaglio per i giocatori di movimento.(Inter) – 4.144 minuti De Vrij (Inter) – 3.943 minuti Barella (Inter) – 3.936 minuti Kessie (Milan) 3.872 minuti Milenkovic (Fiorentina) – 3.857 minuti Kessie (Milan) – 3.857 minuti Acerbi (Lazio) – 3.844 minuti Cuadrado (Juventus) – 3.677 minuti Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 3.674 minuti Cristiano Ronaldo (Juventus) – 3.668 minuti Simon Kjaer (Milan) – 3.643 minuti Hakan Çalhano?lu (Milan) – 3.629 minuti Bonucci ...

Inter : ??? | MATCH REPORT Due reti nella ripresa, la firma è di #Hakimi e #Lukaku ???? Il racconto di #InterSpezia ??… - goal : ???? Sottil 42' ??? Barella 77' ??? D'Ambrosio 84' ??? Lukaku 90+4' Inter stage a late comeback in Serie A ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT 7?7? minuti in apnea, poi il (meritato) successo ?? Il racconto di #CagliariInter ?? #FORZAINTER… - dgiorgio73 : @totofaz @deliux9 Concordo che davanti siete corti: Lautaro é quantomai ondivago, se a Lukaku vengono le emorroidi… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: I giocatori più utilizzati nel 2020: Lukaku e Donnarumma al top in Serie A -