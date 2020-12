**Recovery: Rosato, ‘oggi da Conte parole che vanno in parte verso nostre richieste’** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Come fa Conte a convincerci di andare avanti? Non è questione di una parole, bisogna ristabilire una collegialità di governo. Sul tema del Recovery oggi il presidente del Consiglio ha ripreso in parte alcune questioni che avevamo posto quando ha detto che le risorse debbano essere allocate con una discussione seria con Comuni, Regioni e opposizione”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Come faa convincerci di andare avanti? Non è questione di una, bisogna ristabilire una collegialità di governo. Sul tema del Recovery oggi il presidente del Consiglio ha ripreso inalcune questioni che avevamo posto quando ha detto che le risorse debbano essere allocate con una discussione seria con Comuni, Regioni e opposizione”. Lo dice Ettoredi Iv a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il vicepresidente della Camera e coordinatore del partito di Renzi: "Le ministre di Italia Viva sono pronte a dimettersi sono le prime a soffrire per avere le mani legate".

«Il 2021 sarà duro - spiega Rosato - Noi dobbiamo riuscire a usare le risorse Ue per una grande ricostruzione del Paese. Il Recovery Fund va discusso pure con le opposizioni. Ci sono 15 Regioni ...

Il vicepresidente della Camera e coordinatore del partito di Renzi: "Le ministre di Italia Viva sono pronte a dimettersi sono le prime a soffrire per avere le mani legate".

«Il 2021 sarà duro - spiega Rosato - Noi dobbiamo riuscire a usare le risorse Ue per una grande ricostruzione del Paese. Il Recovery Fund va discusso pure con le opposizioni. Ci sono 15 Regioni ...