Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, è alla sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e l’ha cominciata come aveva terminato il 2° anno, ovvero segnando con grande continuità: 16 gol per lui in 13 presenze, finora, dopo aver superato anche un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Eccogol hanei club e in Nazionale: ledel fenomeno portoghese inNonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto dicon il calcio italiano è stato sicuramente positivo.gol ha? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, è alla sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e l’ha cominciata come aveva terminato il 2° anno, ovvero segnando con grande continuità: 16 gol per lui in 13 presenze, finora, dopo aver superato anche un ...

Ma_Do_Sd : @gippu1 Mi sembra di ricordare un gol flash in Champions del Bayern al Real nato da disimpegno sbagliato di Roberto… - MirkoZapparoli : @gustatore Quanti gol dobbiamo ancora prendere per colpa di quello scarsone?? Ha rotto il cazzo! Come con Suso megl… - hoodiesa7va : @ildumba @_IlBoris Saelemaekers: giusto annullare, per carità, ma quanti gol ci saranno in un anno con un'irregolar… - IlFuRyuzaki : @Fedeshi_ Quanti gol ha fatto? - OfficialRei7 : Chissà quanti gol da rimessa laterale bisognava annullare allora??? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Lazio, quanti gol nei secondi tempi. E per la prima volta in stagione porta inviolata all'Olimpico La Lazio Siamo Noi Il gol record di Leao è uno schema di Pioli da football americano

Per incasellare quel gol spettacolare e irripetibile siglato da Rafael Leao in appena 6’76” dovremmo appellarci anche ad altro oltre alla buona sorte, secondo quanto replicato da Stefano Pioli, ...

“Quanti insulti!”: quando Hakimi e Theo giocavano nella stessa squadra

Theo Hernandez e Achraf Hakimi sono le frecce del Milan e dell’Inter. Producono gol e assist e spesso sono determinanti. Hernandez e Hakimi sono stati compagni di squadra per una stagione quando gioca ...

Per incasellare quel gol spettacolare e irripetibile siglato da Rafael Leao in appena 6’76” dovremmo appellarci anche ad altro oltre alla buona sorte, secondo quanto replicato da Stefano Pioli, ...Theo Hernandez e Achraf Hakimi sono le frecce del Milan e dell’Inter. Producono gol e assist e spesso sono determinanti. Hernandez e Hakimi sono stati compagni di squadra per una stagione quando gioca ...