Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, a Live non è la D'Urso nuovi dubbi sul fidanzamento: il regista e la paparazzata con un altro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sulla coppia formata da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis nuovi dubbi e rivelazioni a "Live non è la D'Urso". La settimana scorsa Maria Laura De Vitis si è sottoposta alla macchina della verità, che ha dato esiti non proprio positivi. Secondo la macchina della verità infatti Maura Laura De Vitis è fidanzata con Paolo Brosio ai fini della notorietà e non per vero amore, e l'accusa è stata confermata dal regista Pierluigi Arcidiacono, che sostiene di aver avuto una relazione con l'influencer. La storia secondo il racconto del regista sarebbe finita proprio in estate, con la conoscenza ...

