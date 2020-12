Mick Schumacher: “Non temo il confronto con mio padre” (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Mi sento pronto per affrontare il primo anno di F1 (guiderà la Haas, ndr), credo che sia uno stato d`animo necessario per far fronte a ciò che viene verso di te.Sino a ora ho cercato di capire il più possibile, di dare risposte corrette. Ma so di essere lontano da una completa comprensione della macchina. I test servono a questo, anche se devi imparare molte cose in poco tempo", le sue parole al Corriere della Sera.Da questo punto di vista, i costanti confronti con il Kaiser non lo spaventano: "Non ho mai avuto problemi quando viene ricordato mio padre Michael, quando si cerca un paragone. Il fatto di avere a che fare con una figura rilevante credo sia un onore e uno stimolo. Per me significa impegno, cercare di dare il meglio, se possibile, non vivo tutto questo con pesantezza", ha precisato Mick, sottolineando anche l`importante figura di sua madre ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Mi sento pronto per affrontare il primo anno di F1 (guiderà la Haas, ndr), credo che sia uno stato d`animo necessario per far fronte a ciò che viene verso di te.Sino a ora ho cercato di capire il più possibile, di dare risposte corrette. Ma so di essere lontano da una completa comprensione della macchina. I test servono a questo, anche se devi imparare molte cose in poco tempo", le sue parole al Corriere della Sera.Da questo punto di vista, i costanti confronti con il Kaiser non lo spaventano: "Non ho mai avuto problemi quando viene ricordato mioMichael, quando si cerca un paragone. Il fatto di avere a che fare con una figura rilevante credo sia un onore e uno stimolo. Per me significa impegno, cercare di dare il meglio, se possibile, non vivo tutto questo con pesantezza", ha precisato, sottolineando anche l`importante figura di sua madre ...

