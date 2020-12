Matteo Ranieri troppo sensibile | Corteggiatore a nudo a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Era un bambino un po’ “cicciottello”, come si è definito lui stesso, ma la scoperta dello sport gli ha cambiato la vita. Spesso i compagni lo prendevano di mira, ma ha superato tutto incanalando le sue energie nello sport e nell’amore verso la famiglia. Stiamo parlando di, ildi Sophie Codegoni spesso definito, ma nient’affatto fragile. In un’intervista a cuore aperto con l’autrice diRaffaella Mennoia, fatta su Witty Tv, ilha raccontato molto di sé stesso. Forseper partecipare a? In realtà il...