LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: iniziata la seconda manche! (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Lo svizzero Rochat è quarto a 1?13. Bella manche per Jakobsen, potrebbe recuperare tante posizioni. 13.03 Partito con 0.02 di vantaggio, Zubcic è terzo all’arrivo a 0.61. Il croato è un grande gigantista, ma sta migliorando anche in Slalom. 13.02 Lo svedese Jakobsen incrementa su Holzmann e gli rifila 58 centesimi. 13.01 1’46?87 per Holzmann, che stringe il pugno: è soddisfatto. Il tracciato è più filante e con meno curve rispetto alla prima frazione. 13.00 iniziata la seconda manche con il tedesco Sebastian Holzmann. 12.57 Lo svizzero Luca Aerni è stato l’atleta a qualificarsi con il pettorale più alto, il n.49. E’ 24° a 1?84 da Vinatzer. In passato ha anche ottenuto un podio nel 2017, ora sta cercando di uscire da una lunga crisi. 12.53 La ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Lo svizzero Rochat è quarto a 1?13. Bella manche per Jakobsen, potrebbe recuperare tante posizioni. 13.03 Partito con 0.02 di vantaggio, Zubcic è terzo all’arrivo a 0.61. Il croato è un grande gigantista, ma sta migliorando anche in. 13.02 Lo svedese Jakobsen incrementa su Holzmann e gli rifila 58 centesimi. 13.01 1’46?87 per Holzmann, che stringe il pugno: è soddisfatto. Il tracciato è più filante e con meno curve rispetto alla prima frazione. 13.00lamanche con il tedesco Sebastian Holzmann. 12.57 Lo svizzero Luca Aerni è stato l’atleta a qualificarsi con il pettorale più alto, il n.49. E’ 24° a 1?84 da Vinatzer. In passato ha anche ottenuto un podio nel 2017, ora sta cercando di uscire da una lunga crisi. 12.53 La ...

