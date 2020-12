Li pregava di lasciarlo stare | ma loro Eleonora Daniele sconvolta | la troupe di Storie italiane massacrata dal branco | Video

Ultime Notizie dalla rete : pregava lasciarlo

Leggo.it

Non sono uccelli...» VIDEO «In totale solitudine, in branco, l'hanno buttato a terra. Il nostro operatore li pregava di lasciarlo stare, perché non aveva ancora ripreso nulla, ma loro hanno continuato ...Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!