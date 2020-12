Inail-Iit, on line video che mostra evoluzione progetto robot teleoperativo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sul portale Inail e sui canali social dell'Istituto italiano di tecnologia è possibile vedere un breve Lo scorso 18 dicembre, con l'integrazione dei sistemi cibernetici che completano il robot teleoperativo, in una seduta sperimentale condotta in streaming dall'Istituto italiano di tecnologia insieme al Dit Inail, è stato portato a termine il primo triennio di studi sul progetto. Il robot teleoperativo ideato per surrogare la presenza umana diretta in contesti lavorativi ad alto rischio, è un apparato complesso ad altissima tecnologia che mette insieme materiali innovativi, sensoristica smart, elettronica miniaturizzata, meccatronica, dispositivi di comunicazione wireless e di visione avanzata per rendere efficace e intuitivo il governo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sul portalee sui canali social dell'Istituto italiano di tecnologia è possibile vedere un breve Lo scorso 18 dicembre, con l'integrazione dei sistemi cibernetici che completano il, in una seduta sperimentale condotta in streaming dall'Istituto italiano di tecnologia insieme al Dit, è stato portato a termine il primo triennio di studi sul. Ilideato per surrogare la presenza umana diretta in contesti lavorativi ad alto rischio, è un apparato complesso ad altissima tecnologia che mette insieme materiali innovativi, sensoristica smart, elettronica miniaturizzata, meccatronica, dispositivi di comunicazione wireless e di visione avanzata per rendere efficace e intuitivo il governo da ...

