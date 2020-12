Il manuale per rilanciare le Sardine, secondo il fondatore Mattia Santori (Di lunedì 21 dicembre 2020) «È stato un fenomeno scoppiato letteralmente nelle mani di chi non se lo aspettava». È così che Mattia Santori torna sull’inizio del movimento delle 6000 Sardine, a più di un anno di distanza dal 14 novembre 2019, giorno del primo flashmob bolognese. Ormai sembra un secolo fa. Ma una delle tante conseguenze del covid-19 è stata proprio quella di congelare le dinamiche politiche pre-pandemia e, quindi, anche l’ascesa di nuovi movimenti sociali in Italia. Nell’episodio podcast 11 di Europa Reloaded (qui su Spotify, Spreaker e Google Podcast) – una serie podcast in lingua italiana nata da una collaborazione tra Bulle Media, Cafébabel.com, European Cultural Foundation e che si concentra sui movimenti sociali in Europa –, il volto più noto delle Sardine analizza il percorso del movimento dagli albori: «C’è una granda ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 dicembre 2020) «È stato un fenomeno scoppiato letteralmente nelle mani di chi non se lo aspettava». È così chetorna sull’inizio del movimento delle 6000, a più di un anno di distanza dal 14 novembre 2019, giorno del primo flashmob bolognese. Ormai sembra un secolo fa. Ma una delle tante conseguenze del covid-19 è stata proprio quella di congelare le dinamiche politiche pre-pandemia e, quindi, anche l’ascesa di nuovi movimenti sociali in Italia. Nell’episodio podcast 11 di Europa Reloaded (qui su Spotify, Spreaker e Google Podcast) – una serie podcast in lingua italiana nata da una collaborazione tra Bulle Media, Cafébabel.com, European Cultural Foundation e che si concentra sui movimenti sociali in Europa –, il volto più noto delleanalizza il percorso del movimento dagli albori: «C’è una granda ...

Com’è profondo il mareIl manuale per rilanciare le Sardine, secondo il fondatore Mattia Santori

È passato quasi un anno dal primo flashmob bolognese contro Matteo Salvini. Sembra un secolo fa. Per ritornare a incidere nell’opinione pubblica il leader del movimento anti populista dice di focalizz ...

