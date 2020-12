Ghost of Tsushima: un tifone colpisce l'isola nel mondo reale e i fan aiutano a ricostruire una porta sacra (Di lunedì 21 dicembre 2020) I videogiochi possono portare a molto di più e Ghost of Tsushima ne è l'esempio lampante. A settembre, un tifone ha rovesciato un Torii (le porte sacre dei santuari shintoisti) al santuario Watatsumi sulla vera isola di Tsushima. Uno dei sacerdoti del santuario ha lanciato una campagna Campfire, una sorta di versione nipponica di Kickstarter, per raccogliere fondi per il restauro del Torii. La campagna è stata lanciata il 27 novembre e attualmente mancano 20 giorni. Tuttavia, il suo obiettivo originale di 5.000.000 di yen (più o meno 40.000 euro) è già stato superato quattro volte con 20.277.777 yen donati al momento della scrittura da 1.522 sostenitori. L'organizzatore della campagna, Yuichi Hirayama di Watatsumi Shrine, ha menzionato nei suoi aggiornamenti che molto supporto è stato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) I videogiochi possonore a molto di più eofne è l'esempio lampante. A settembre, unha rovesciato un Torii (le porte sacre dei santuari shintoisti) al santuario Watatsumi sulla veradi. Uno dei sacerdoti del santuario ha lanciato una campagna Campfire, una sorta di versione nipponica di Kickstarter, per raccogliere fondi per il restauro del Torii. La campagna è stata lanciata il 27 novembre e attualmente mancano 20 giorni. Tuttavia, il suo obiettivo originale di 5.000.000 di yen (più o meno 40.000 euro) è già stato superato quattro volte con 20.277.777 yen donati al momento della scrittura da 1.522 sostenitori. L'organizzatore della campagna, Yuichi Hirayama di Watatsumi Shrine, ha menzionato nei suoi aggiornamenti che molto supporto è stato ...

