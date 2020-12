Faq Governo DL Natale: ok a spostamenti in altra regione per piccoli comuni in zona arancione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli abitanti dei piccoli comuni nei giorni di fascia arancione potranno spostarsi anche in una regione differente. Il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio tutta l’Italia si colorerà di arancione alternando la fascia rossa dei festivi e prefestivi. I residenti dei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, come ben noto, potranno spostarsi in un raggio di 30 km fatta eccezione dei capoluoghi di provincia. E come chiarito dalle Faq pubblicate sul sito del Governo, i residenti dei piccoli comuni potranno anche spostarsi in una regione differente, pur rispettando il limite dei 30 km di distanza. Invariato il coprifuoco 5:00-22:00. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli abitanti deinei giorni di fasciapotranno spostarsi anche in unadifferente. Il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio tutta l’Italia si colorerà dialternando la fascia rossa dei festivi e prefestivi. I residenti deicon meno di 5.000 abitanti, come ben noto, potranno spostarsi in un raggio di 30 km fatta eccezione dei capoluoghi di provincia. E come chiarito dalle Faq pubblicate sul sito del, i residenti deipotranno anche spostarsi in unadifferente, pur rispettando il limite dei 30 km di distanza. Invariato il coprifuoco 5:00-22:00. SportFace.

