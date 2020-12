Da Amici al GF VIP, Signorini ‘ruba’ a Maria De Filippi due super big (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpaccio per Alfonso Signorini, direttamente da Amici di Maria De Filippi porta al Grande Fratello Vip due super big: ecco chi saranno gli ospiti a sorpresa. Questa sera grandi sorprese nella casa del Grande Fratello Vp 5, andrà infatti in onda una puntata speciale di Natale per accompagnare il pubblico e i vipponi nei prossimi giorni di festa. Per l’occasione Alfonso Signorini ha chiamato a raccolta due pezzi da Novanta della scuderia di Amici di Maria De Filippi, ecco i nomi che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando il marito Simone contro il Gf Vip: “E’ finito tutto” LEGGI ANCHE>>>Pamela Prati passa alle maniere forti: la decisione su Capriotti e Zorzi GF ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpaccio per Alfonso, direttamente dadiDeporta al Grande Fratello Vip duebig: ecco chi saranno gli ospiti a sorpresa. Questa sera grandi sorprese nella casa del Grande Fratello Vp 5, andrà infatti in onda una puntata speciale di Natale per accompagnare il pubblico e i vipponi nei prossimi giorni di festa. Per l’occasione Alfonsoha chiamato a raccolta due pezzi da Novanta della scuderia didiDe, ecco i nomi che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando il marito Simone contro il Gf Vip: “E’ finito tutto” LEGGI ANCHE>>>Pamela Prati passa alle maniere forti: la decisione su Capriotti e Zorzi GF ...

Novella_2000 : Una prof ed un ex vincitore di Amici in arrivo al Grande Fratello Vip? #gfvip - inheartoflouis : da grande fratello vip a amici è un attimo, tra ballo e canto #gfvip - octaviaxhz : @vougueblake allora arduina all'inizio per me eri intimidating AHHAHQA perché avevo un sacco paura di interagire co… - DearMario1 : Hola amici...e ci risiamo con i VIP!??#isolitiignoti - LetmeBSarah : Buona domenica sera amici e amiche de #isolitiignoti, ma stasera ancora vip che non hanno visto la trasmissione?! -