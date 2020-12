Covid, la nuova variante «inglese» è più pericolosa delle precedenti? (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’analisi con Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, e Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia all’Ospedale Bambino Gesù di Roma Leggi su corriere (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’analisi con Massimo Galli, primario di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, e Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia all’Ospedale Bambino Gesù di Roma

Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - NewSicilia : +++ NUOVA VARIANTE COVID +++ Anche in Sicilia si teme per la nuova variante del Coronavirus scoperta in Gran Breta… - micheled2869 : RT @f_ronchetti: Maggiori restrizioni a #Londra a causa di una recrudescenza di infezioni da #COVID19 che sembrano legate ad una nuova var… -