Covid | in 24 ore 10 872 casi Tasso di contagiosità a 12 | 3%

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.872, con 87.889 tamponi effettuati, 415 i morti. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 15.104, su 137.420 tamponi, mentre le vittime erano state 352. Questi i dati forniti dal Ministero della salute e dalla protezione civile. Con il 12,3% sale la percentuale tra contagi e tamponi rispetto al 10,9% di ieri.

