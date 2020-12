Cambio di programmazione per il GF Vip | Nessuna puntata nelle Feste (Di lunedì 21 dicembre 2020) In questo periodo natalizio, che forse di natalizio ha veramente poco c’è stato un Cambio di programmazione per la messa in onda del GF Vip. Da quanto sembra le puntate del venerdì non saranno registrate le prossime settimane, quindi non goderemo della compagnia dei gieffini né il 25 né l’1. Il reality di Alfonso Signorini sta riscuotendo un enorme successo, gli ascolti sembrano crescere sempre di più grazie anche all’ingresso dei nuovi concorrenti. Lo share sembra essere così alto che i produttori hanno deciso di continuare il gioco fino a metà Febbraio 2021. Solo dopo si darà spazio alla bellissima Ilary Blasi nella conduzione dell’Isola Dei Famosi nel palinsesto Mediaset. Questo Cambio è stato annunciato da sito , che se così sarà, avrà anticipato di poco la pagina ufficiale del Grande Fratello nell’annunciare la notizia. Ma vediamo ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020) In questo periodo natalizio, che forse di natalizio ha veramente poco c’è stato undiper la messa in onda del GF Vip. Da quanto sembra le puntate del venerdì non saranno registrate le prossime settimane, quindi non goderemo della compagnia dei gieffini né il 25 né l’1. Il reality di Alfonso Signorini sta riscuotendo un enorme successo, gli ascolti sembrano crescere sempre di più grazie anche all’ingresso dei nuovi concorrenti. Lo share sembra essere così alto che i produttori hanno deciso di continuare il gioco fino a metà Febbraio 2021. Solo dopo si darà spazio alla bellissima Ilary Blasi nella conduzione dell’Isola Dei Famosi nel palinsesto Mediaset. Questoè stato annunciato da sito , che se così sarà, avrà anticipato di poco la pagina ufficiale del Grande Fratello nell’annunciare la notizia. Ma vediamo ...

