Bruxelles pubblica la guida per evitare gli aiuti di Stato nel Recovery

BRUXELLES - La Commissione europea ha pubblicato oggi le linee guida per assistere gli Stati membri nella progettazione dei loro piani di ripresa nazionali (Recovery plan), affinché siano in linea con ...

Una piscina eco-compatibile fa faville a Bruxelles

La piscina più ecosostenibile di Bruxelles, è ospitata nel campus ... consumando il 70% in meno di acqua rispetto a una normale piscina pubblica. I consumi energetici sono stati ridotti al ...

