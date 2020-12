Variante Covid-19: sette domande e sette risposte per saperne di più (Di domenica 20 dicembre 2020) Jaqui Wise, giornalista scientifico di BMJ, il British Medical Journal (una delle riviste di medicina più antiche del mondo controllata dalla British Medical Association) risponde ad alcune domande ... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Jaqui Wise, giornalista scientifico di BMJ, il British Medical Journal (una delle riviste di medicina più antiche del mondo controllata dalla British Medical Association) risponde ad alcune...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - Agenzia_Ansa : #Covid: un caso della nuova variante anche nei Paesi Bassi, l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - Teresa12401552 : RT @petergomezblog: Variante #Coronavirus, Galli a La7: “Non è più ‘cattiva’, si diffonde più velocemente. Probabile che sia già oltremanic… - mikedells : RT @EmilioCarelli: Il ministro degli Esteri @luigidimaio ha annunciato la decisione di sospendere i voli con il RegnoUnito per timori legat… -