Valanga in Grignetta | ferito un escursionista

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ballabio (Lecco), 20 dicembre 2020 " Unaha travolto unin. I soccorritori sono al lavoro per recuperarlo. L'allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di oggi. A ...

lecco_notizie : Valanga travolge escursionista ai Magnaghi in Grignetta. Soccorso Alpino al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Grignetta

Il Giorno

Ballabio (Lecco), 20 dicembre 2020 – Una valanga ha travolto un escursionista in Grignetta. I soccorritori sono al lavoro per recuperarlo. L'allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di oggi. A lan ...GRIGNA MERIDIONALE – Ci sarebbe un ferito a causa di un valanga in Grignetta nel primo pomeriggio di oggi. Le informazioni sono ancora frammentarie: una importante quantità neve si sarebbe distaccata ...