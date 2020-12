“Tutto finto!” GF Vip | l’ex gieffino attacca e ora anche Alfonso Signorini trema | accuse molto pesanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non passa giorno in cui il Grande Fratello Vip edizione numero 5 non faccia parlare di sé. A tenere banco in questi giorni è l’atteggiamento di Filippo Nardi, sopra gli schemi con le sue dichiarazioni e il modo in cui si è rivolto ad alcune donne della casa. Filippo Nardi che ha concluso l’avventura del ‘Grande Fratello Vip’ come tanti anni fa, ovvero con la squalifica dal programma per comportamenti inaccettabili. Questo l’annuncio di. “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasioffensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, maverso le altre vip. E’ un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”. Poi è stato chiamato in confessionale ed è stato spiazzato ...