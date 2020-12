Tare: “Caicedo doveva andare in Qatar, ma alla fine è rimasto e ne siamo contenti. E’ un giocatore determinante” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli:“Voci di mercato su Caicedo? Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per tutte questa cosa.Caicedo alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e col presidente Lotito di prendere in considerazione concretamente un’offerta arrivata dal Qatar. Così abbiamo puntato su Muriqi per sostituirlo, la trattativa non è andata in porto per motivi non dipendenti da noi e lui è rimasto nonostante avessimo concluso l’operazione Muriqi. siamo contenti di averlo ancora qui, è stato determinante più volte. Non è vero che c’era la possibilità di andare alla Fiorentina”. Foto: Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ds della Lazio Igliha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli:“Voci di mercato su? Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per tutte questa cosa.della scorsa stagione aveva un accordo con me e col presidente Lotito di prendere in considerazione concretamente un’offerta arrivata dal. Così abbiamo puntato su Muriqi per sostituirlo, la trattativa non è andata in porto per motivi non dipendenti da noi e lui ènonostante avessimo concluso l’operazione Muriqi.di averlo ancora qui, è statopiù volte. Non è vero che c’era la possibilità diFiorentina”. Foto: Twitter ufficiale ...

