Mazara, gioia per il rientro dalla Libia dei 18 pescatori sequestrati (Di domenica 20 dicembre 2020) Rientrati in Italia i 18 marinai dei pescherecci Medinea e Antartide sequestrati in Libia e rilasciati dopo 108 giorni di prigionia. "E' un Natale anticipato" L'incubo è finito. Sono rientrati in Italia questa mattina i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati giovedì scorso dopo 108 giorni di prigionia, tra botte e umiliazioni. Annunciati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

chetempochefa : “Finalmente potremo riabbracciarli!” La gioia dei familiari per la liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo,… - MarinaSereni : Sollievo, gioia e soddisfazione per la liberazione dei #pescatori sequestrati in #Libia. Presto potranno riabbracci… - elenabonetti : La liberazione dei nostri pescatori in #Libia è una notizia che ci riempie di gioia. Finalmente potranno riabbracci… - Una_Gioia_Mai : Oggi i pescatori italiani tenuti prigionieri in Libia per 108 giorni tornato finalmente a casa, a Mazara del Vallo,… - ennatrasporti : Libia: attesa e gioia su molo Mazara per rientro pescatori -