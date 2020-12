Libia, arrivati a Mazara del Vallo i pescherecci ‘Medinea’ e ‘Antartide’ (Di domenica 20 dicembre 2020) MAZARA DEL VALLO – Sono arrivati al porto nuovo di Mazara del Vallo i due pescherecci ‘Medinea’ e ‘Antartide’ con i 18 componenti degli equipaggi rilasciati in Libia dopo 108 giorni di prigionia. Ad attenderli i familiari e numerosi giornalisti, oltre che il sindaco Salvatore Quinci. Leggi su dire (Di domenica 20 dicembre 2020) MAZARA DEL VALLO – Sono arrivati al porto nuovo di Mazara del Vallo i due pescherecci ‘Medinea’ e ‘Antartide’ con i 18 componenti degli equipaggi rilasciati in Libia dopo 108 giorni di prigionia. Ad attenderli i familiari e numerosi giornalisti, oltre che il sindaco Salvatore Quinci.

