Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Lazio-Napoli è il posticipo che chiude la 13ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi recupera Acerbi e schiera Caicedo in tandem con Immobile. Gattuso si affida a Maksimovic al centro della difesa Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: InzaghiNapoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All.: Gattuso. Foto: Twitter Francesco Acerbi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020)è il posticipo che chiude la 13ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi recupera Acerbi e schiera Caicedo in tandem con Immobile. Gattuso si affida a Maksimovic al centro della difesa(3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi(4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All.: Gattuso. Foto: Twitter Francesco Acerbi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - bobbyxbae : RT @annatrieste: Oggi probabilmente per la prima volta dovrò affrontare questa circostanza che Reina è il portiere della Lazio e in general… - LALAZIOMIA : Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: cambio dell'ultimo minuto in difesa per i biancocelesti • -