I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio» (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono chiusi in casa e si sentono prigionieri della didattica a distanza.Se potessero tornerebbero in classe il 7 gennaio ma «a queste condizioni - dicono - è meglio di no». Sugli altri, pesa soprattutto il problema trasporti. Il Sole 24 Ore ha raccolto la voce degli studenti della quinta D del liceo linguistico presso l’Istituto Raffaello di Urbino Leggi su ilsole24ore (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono chiusi in casa e si sentono prigionierididattica a distanza.Se potessero tornerebbero inil 7ma «a queste condizioni - dicono - è meglio di no». Sugli altri, pesa soprattutto il problema trasporti. Il Sole 24 Ore ha raccolto la voce degli studentiquinta D del liceo linguistico presso l’Istituto Raffaello di Urbino

OfficialASRoma : ?? Questa mattina a Trigoria i genitori dei ragazzi della Scuola Calcio, del settore giovanile dell’#ASRoma e delle… - sole24ore : I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio» - sole24ore : I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio» - EmyRoyaleagle : RT @mgmaglie: Questi pazzi hanno bloccato i ragazzi che tornavano da Londra in aereo. Non c'è limite alla follia Non c'è limite alla mancan… - romanino48 : RT @mgmaglie: Questi pazzi hanno bloccato i ragazzi che tornavano da Londra in aereo. Non c'è limite alla follia Non c'è limite alla mancan… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzi della I ragazzi della Dad: «Non ci sentiamo sicuri, no al rientro in classe il 7 gennaio» Il Sole 24 ORE Come difendersi da cyberbullismo e navigare in sicurezza: i consigli di Facebook per genitori e figli

Contro il cyberbullismo, il progetto di Facebook e Fondazione Carolina per migliorare le competenze digitali di adulti e ragazzi ...

Il Real Fabrica stende la capoclasse Cioli e vola in classifica: è in zona play-off

Il Real Fabrica supera la capoclasse Cioli e chiude nel migliore dei modi un 2020 pieno di soddisfazioni: prima la vittoria della Coppa Italia di categoria, poi la promozione in serie B, e ora ...

Contro il cyberbullismo, il progetto di Facebook e Fondazione Carolina per migliorare le competenze digitali di adulti e ragazzi ...Il Real Fabrica supera la capoclasse Cioli e chiude nel migliore dei modi un 2020 pieno di soddisfazioni: prima la vittoria della Coppa Italia di categoria, poi la promozione in serie B, e ora ...