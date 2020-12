Gotham Knights | le prime skin alternative per i discepoli di Batman svelate dagli sviluppatori

Leggi su eurogamer

(Di domenica 20 dicembre 2020)sarà il prossimo videogioco dedicato adi Warner Bros, ma esso non seguirà il canon stabilito dalla serie Arkham, bensì vanterà una storyline inedita, dove il Cavaliere Oscuro è deceduto, lasciando la protezione diai suoi pupilli, Robin, Nightwing, Batgirl e Red Hood. Saranno loro a dover proteggere la città dai noti supercriminali del mondo DC e, soprattutto, dalle segrete macchinazioni della Corte dei Gufi. Il gioco vi metterà nei panni del vostro cavaliere preferito e, attraverso una progressione in stile RPG, avrete la possibilità di personalizzarli per venire incontro al vostro stile di gioco. Personalizzazione che, ovviamente, significa anchecosmetiche. Ad oggi,è rimasto un po' in ...