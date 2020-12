Edson Tavares, chi è l’ex di Gessica Notaro: la sua condanna è confermata (Di domenica 20 dicembre 2020) L’aveva sfregiata con l’acido nel 2017: chi è Edson Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro, oggi condannato a 15 anni di carcere. Un terribile folle atto quello di Edson Tavares, che nel 2017 ha aggredito la sua ex fidanzata Gessica Notaro con dell’acido, lasciandola per sempre sfregiata. La sua orribile storia, ha spinto Gessica a diventare attivista a fianco delle donne vittime di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) L’aveva sfregiata con l’acido nel 2017: chi èfidanzato di, oggito a 15 anni di carcere. Un terribile folle atto quello di, che nel 2017 ha aggredito la sua ex fidanzatacon dell’acido, lasciandola per sempre sfregiata. La sua orribile storia, ha spintoa diventare attivista a fianco delle donne vittime di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'aveva sfregiata con l'acido nel 2017: chi è Edson Tavares, l'ex fidanzato di Gessica Notaro, oggi condannato a 15 anni di carcere.

Gessica Notaro e la mamma ospiti di Barbara D’Urso a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna di Edson Tavares. Gessica Notaro e sua mamma sono ospiti in studio di ...

