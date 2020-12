Covid, virus modificato: quarantena in Campania per chi arriva dall’Uk. Controlli straordinari a Capodichino (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha disposto, con decorrenza immediata, Controlli straordinari all’aeroporto di Napoli Capodichino “in attesa – spiega una nota – degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito”. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena “per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus”. Le misure, si apprende, si applicano con effetto immediato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha disposto, con decorrenza immediata,all’aeroporto di Napoli“in attesa – spiega una nota – degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito”. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in“per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del”. Le misure, si apprende, si applicano con effetto immediato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

