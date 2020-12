Che Tempo Che Fa streaming: dove vedere le puntate in tv e replica (Di domenica 20 dicembre 2020) CHE Tempo CHE FA streaming dove vedere. Torna anche quest’anno il programma di Fabio Fazio su Rai 3. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Che Tempo Che Fa dove vedere le puntate in tv e replica Che Tempo Che Fa va in onda la domenica in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) CHECHE FA. Torna anche quest’anno il programma di Fabio Fazio su Rai 3. Ecco di seguito in dettaglio gli orari,la diretta del varietà in tv oe come rilein. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV CheChe Falein tv eCheChe Fa va in onda la domenica in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ...

Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - borghi_claudio : Saltata anche la commissione bilancio. Che volete che sia? Siamo solo al 18 dicembre e non è stato votato mezzo eme… - borghi_claudio : Ohhh che novità... slitta ancora la commissione bilancio. Si va all'una. Tanto siamo solo il 19 dicembre e, non ess… - andrewsword2 : RT @MassimGiannini: Finalmente #Gualtieri dice quello che tutti pensiamo: sul #RecoveryPlan siamo in ritardo, e la #verifica nella maggiora… - GianniniNadia : RT @ingrid25136239: @Browhy_ come + volte detto lavoro ALLE ONORANZE FUNEBRI, se fosse vero quello che dicono non avrei il tempo x stare su… -