Casertana-Viterbese clamoroso: rossoblu in campo in nove! (Di domenica 20 dicembre 2020) Casertana-Viterbese farà discutere. I padroni di casa costretti a scendere in campo con soli 9 uomini fin dall’inizio, per le assenze dovute a numerosi casi di positività al Covid. Botta e risposta social tra i due club. Il caso e lo scontro social Casertana-Viterbese, al di là del risultato, diventerà un caso. La formazione di casa, infatti, falcidiata da numerosi casi di positività tra i suoi tesserati, non riesce a scendere in campo se non con soli 9 elementi. Intenzione del club campano sarebbe stata quella di rinviare il match, ma così non è stato. La spiegazione di quanto accaduto la fornisce lo stesso sodalizio rossoblu, che in un post scrive: “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)farà discutere. I padroni di casa costretti a scendere incon soli 9 uomini fin dall’inizio, per le assenze dovute a numerosi casi di positività al Covid. Botta e risposta social tra i due club. Il caso e lo scontro social, al di là del risultato, diventerà un caso. La formazione di casa, infatti, falcidiata da numerosi casi di positività tra i suoi tesserati, non riesce a scendere inse non con soli 9 elementi. Intenzione del club campano sarebbe stata quella di rinviare il match, ma così non è stato. La spiegazione di quanto accaduto la fornisce lo stesso sodalizio, che in un post scrive: “Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati della ...

Pelamity : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - lamortevito : 15 calciatori positivi al #Covid19 e alcuni in campo con la febbre nonostante il tampone negativo. Alla #Casertana… - FerrioliAndrea : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - ricardorubio44 : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - HCE__ : @bennygiardina il protocollo dà ragione alla Viterbese, la Casertana doveva far giocare i pulcini #sipario -