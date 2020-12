Calciomercato Sampdoria: dietrofront per Llorente. Le ultime (Di domenica 20 dicembre 2020) La Sampdoria ha deciso di mollare la presa su Fernando Llorente: l’attaccante del Napoli non è più un obiettivo. I dettagli La Sampdoria ha deciso di mollare la presa su Fernando Llorente, attualmente ai margini del progetto tecnico del Napoli e prescelto dalla società blucerchiata per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo ha interrotto i contatti con l’entourage del calciatore a fronte dei successi ottenuti dalla formazione di Claudio Ranieri nelle ultime due partite di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Laha deciso di mollare la presa su Fernando: l’attaccante del Napoli non è più un obiettivo. I dettagli Laha deciso di mollare la presa su Fernando, attualmente ai margini del progetto tecnico del Napoli e prescelto dalla società blucerchiata per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo ha interrotto i contatti con l’entourage del calciatore a fronte dei successi ottenuti dalla formazione di Claudio Ranieri nelledue partite di Serie A. Leggi su Calcionews24.com

