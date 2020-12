Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri la presentazione del dpcm per le festività natalizie è una decisione non facile e sofferta Ma dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarsi meglio così Giuseppe Conte in conferenza stampa ha presentato il piano che porta l’Italia in zona rossa poi un uomo in zona arancione poi in zona rossa un giorno in zona arancione è di nuovo in zona rossa Durante le festività dal 24 dicembre al 6 gennaio un piano a zone rosse alternate per limitare gli spostamenti delle persone e provare a bloccare sul nascere una terza ondata di covid sono misure di intervento ulteriore su un piano natalizio predisposto con anticipo abbiamo sempre detto che ci muoviamo sulle evidenze scientifiche se il nostro comitatomodifico ci dice che si preannuncia una circolazione del ...