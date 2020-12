Tommaso Zorzi abbandona il Grande Fratello Vip? “Sono al limite”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nuovo crollo emotivo dial, il gieffino lascerà la casa più spiata d’Italia?si è lasciato andare ad un duro sfogo dopo la 27esima puntata delandata in onda ieri 18 dicembre su Canale 5. Il gieffino dopo la diretta ha iniziato a fare la valigia manifestando la volontà di voler uscire dalla casa più spiata d’Italia. Il motivo del suo crollo? Ha svelato di essere stanco, pensa che sia il suo agente che la sorella gli abbiano voluto mandare un segnale, quello di dover lasciare il reality. Questo è ciò che ha dettomentre sistemava i suoi vestiti: “A questo punto non ne posso più, ...

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - wearyandboujee : RT @zorziskeeper: Al di la di tutto è assurdo, ASSURDO, che sia dicembre e Tommaso Zorzi stia abbandonando a causa del prolungamento la cas… - rachellvs_ : RT @zorziskeeper: Al di la di tutto è assurdo, ASSURDO, che sia dicembre e Tommaso Zorzi stia abbandonando a causa del prolungamento la cas… - adkenkujira : RT @Nayrobica_: Il GF con Tommaso Zorzi in casa: ?????????? Il GF se Tommaso Zorzi dovesse abbandonare: ?????????? #gfvip - swarovskji : Fatemi capire: a voi interessa Tommaso Zorzi o Tommy? Due domande me le farei se preferite vedere i suoi show nono… -

La puntata di ieri sembra avere lasciato il segno in Tommaso che stamattina si sveglia ancora scosso, rimane nel letto e poco dopo viene raggiunto da alcuni inquilini preoccupati. Samantha prova a spr ...Il secondo Vip salvo, infatti, come tutti si aspettavano, è stato Tommaso Zorzi. (UniversoMamma) Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello. Al termine della ...