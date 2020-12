Suarez avrebbe confermato di aver conosciuto prima i contenuti dell’esame

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luisè stato ascoltato come persona informata dei fatti per l’indagine condotta dalla procura di Perugia sul suo esame all’Università per Stranieri. Nel pomeriggio giungono ulteriori particolari dall’agenzia Ansa: l’attaccante dell’Atletico Madrid è stato assistito da un interprete ed è stato ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager.die saputodella prova quelli che sarebbero stati i. Foto: Loris Cerquiglini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.