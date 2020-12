Spostamenti, ecco tutti i divieti: quando serve l'autocertificazione (Di sabato 19 dicembre 2020) Gabriele Laganà L’autocertificazione sarà sempre obbligatoria per ogni spostamento effettuato nei giorni di "zona rossa" e per i viaggi fuori Comune durante la "zona arancione" Con il Decreto Natale illustrato ieri dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa torna l’autocertificazione per giustificare gli Spostamenti. "Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un Dl concepito come limite alla circolazione", ha spiegato il presidente del Consiglio. Quindi, ha proseguito, "si esce con l'autocertificazione nei giorni prefestivi e festivi". Il documento andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate in cui entrerà in vigore la "zona rossa", quelle cioè comprese tra il 24 ed il 27 dicembre, il 31 dello stesso mese, dall'1 al 3 gennaio e il 5 ed il 6 ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Gabriele Laganà L’sarà sempre obbligatoria per ogni spostamento effettuato nei giorni di "zona rossa" e per i viaggi fuori Comune durante la "zona arancione" Con il Decreto Natale illustrato ieri dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa torna l’per giustificare gli. "Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un Dl concepito come limite alla circolazione", ha spiegato il presidente del Consiglio. Quindi, ha proseguito, "si esce con l'nei giorni prefestivi e festivi". Il documento andrà portato con sé sempresi esce di casa nelle giornate in cui entrerà in vigore la "zona rossa", quelle cioè comprese tra il 24 ed il 27 dicembre, il 31 dello stesso mese, dall'1 al 3 gennaio e il 5 ed il 6 ...

Con il Decreto Natale illustrato ieri dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa torna l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti. "Noi non entriamo nelle case degli ...

Covid. Lockdown 'duri' o misure 'light', ecco come nel mondo ci si appresta a festeggiare il Natale

Nei prossimi giorni il comitato di crisi dovrebbe annunciare ulteriori provvedimenti. Francia. Coprifuoco ma negozi aperti e spostamenti Da mercoledì la Francia è ufficialmente deconfinata, ma il ...

