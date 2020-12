Serie C, girone C: due pareggi nelle gare del pomeriggio, la classifica aggiornata (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è aperta la 16a giornata del girone C di Serie C.Nel pomeriggio si sono disputate due delle nove gare in programma nel weekend tra sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre. Terminano in parità le due sfide odierne: Catanzaro-Juve Stabia 2-2 e Teramo-Cavese 1-1. La classifica aggiornata.classificaTernana 39*Bari 30*+Teramo 27*Catanzaro 26*Avellino 24 **Foggia 24*Catania 23**Juve Stabia 22*Turris 21**Palermo 19**Vibonese 18**Virtus Francavilla 15*Monopoli 13**Paganese 12**Casertana 12***Viterbese 11**Potenza 10*Bisceglie 10 ***Cavese 8** riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l'esclusione del Trapani Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è aperta la 16a giornata delC diC.Nelsi sono disputate due delle novein programma nel weekend tra sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre. Terminano in parità le due sfide odierne: Catanzaro-Juve Stabia 2-2 e Teramo-Cavese 1-1. LaTernana 39*Bari 30*+Teramo 27*Catanzaro 26*Avellino 24 **Foggia 24*Catania 23**Juve Stabia 22*Turris 21**Palermo 19**Vibonese 18**Virtus Francavilla 15*Monopoli 13**Paganese 12**Casertana 12***Viterbese 11**Potenza 10*Bisceglie 10 ***Cavese 8** riguardano lein meno (da recuperare) e di riposo vista l'esclusione del Trapani

zazoomblog : Serie C girone C: due pareggi nelle gare del pomeriggio la classifica aggiornata - #Serie #girone #pareggi #nelle - ftg_soccer : GOAL! Catanzaro in Italy Serie C: Girone C Catanzaro 1-0 Juve Stabia GOAL! Juve Stabia in Italy Serie C: Girone C C… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: due pareggi nelle gare del pomeriggio, la classifica aggiornata - Mediagol : #SerieC, girone C: due pareggi nelle gare del pomeriggio, la classifica aggiornata - ftg_soccer : GOAL! Teramo in Italy Serie C: Girone C Teramo 1-1 Cavese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D, girone E. Il Siena si prepara con Gerace e Bedetti in gruppo, differenziato per Forte Tuttocampo 19:20 Serie C/C: due pareggi negli anticipi odierni-Risultati e marcatori 16^ giornata

Si gioca nel weekend la 16^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati: ...

La Virtus ferma la capolista SudTirol

(ITALPRESS) - Frena la capolista Sudtirol che sul campo della Virtus Verona fa 2-2 nella sedicesima giornata del girone B di Serie C. Vantaggio Sudtirol al 5’ con Beccaro, poi il ribaltone dei padroni ...

Si gioca nel weekend la 16^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati: ...(ITALPRESS) - Frena la capolista Sudtirol che sul campo della Virtus Verona fa 2-2 nella sedicesima giornata del girone B di Serie C. Vantaggio Sudtirol al 5’ con Beccaro, poi il ribaltone dei padroni ...