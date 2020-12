Serie B, Lecce ko con il Pisa. Empoli frenato dal Chievo. La Cremonese batte il Cosenza (Di sabato 19 dicembre 2020) Brutto scivolone del Lecce che cade in casa contro il Pisa . A causa di questa sconfitta l'undici di Corini resta a -5 dalla vetta. I toscani, invece, salgono momentaneamente in dodicesima posizione, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) Brutto scivolone delche cade in casa contro il. A causa di questa sconfitta l'undici di Corini resta a -5 dalla vetta. I toscani, invece, salgono momentaneamente in dodicesima posizione, ...

CorSport : #SerieB, #Lecce ko con il #Pisa. #Empoli frenato dal #Chievo. La #Cremonese batte il #Cosenza ?? - tvoggi : SERIE B: L’EMPOLI PAREGGIA A VERONA, PISA CORSARO A LECCE Dopo il pari tra Frosinone e Salernitana ed il successo e… - LecceCalcio : Le pagelle di Lecce-Pisa: difesa da Serie C, centrocampo in vacanza. Gabriel si salva nel nulla totale - - sportli26181512 : Il Natale che l'#Inter e Conte sognano: Il tecnico di Lecce e i nerazzurri hanno vinto le ultime 5 gare di Serie A… - IlTirrenoPisa : Serie B, che impresa per i ragazzi di Luca D'Angelo! -