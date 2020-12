Sampdoria-Crotone, il siparietto a Sky tra Costacurta e Cattaneo: l’ex Milan “dimentica” Djalminha (Di sabato 19 dicembre 2020) La Sampdoria ha superato con un netto 3-1 il Crotone che continua a occupare così l'ultima posizione in classifica.Le reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella hanno permesso ai blucerchiati di centrare il secondo successo di fila dopo la vittoria sul campo del Verona. I pitagorici hanno giocato un bel calcio ma non sono riusciti a concretizzare offensivamente mentre difensivamente hanno commesso troppe sbavature. Al termine del match di 'Marassi' negli studi di Sky c'è stato un curioso siparietto tra Alessandro 'Billy' Costacurta e Marco Cattaneo. Il presentatore di Sky Calcio Show ha paragonato il calciatore dei Crotonesi, Junior Messias, al brasiliano Djalminha che nei primi anni del 2000 rese grande il Deportivo La Coruna. L'ex difensore del Milan ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Laha superato con un netto 3-1 ilche continua a occupare così l'ultima posizione in classifica.Le reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella hanno permesso ai blucerchiati di centrare il secondo successo di fila dopo la vittoria sul campo del Verona. I pitagorici hanno giocato un bel calcio ma non sono riusciti a concretizzare offensivamente mentre difensivamente hanno commesso troppe sbavature. Al termine del match di 'Marassi' negli studi di Sky c'è stato un curiosotra Alessandro 'Billy'e Marco. Il presentatore di Sky Calcio Show ha paragonato il calciatore deisi, Junior Messias, al brasilianoche nei primi anni del 2000 rese grande il Deportivo La Coruna. L'ex difensore del...

sampdoria : ?? I blucerchiati vincono ancora: tris in #SampCrotone ?? - Mediagol : #Sampdoria-#Crotone, Quagliarella: 'C'è grande passione, oggi era importante vincere. Futuro? Ho un patto con Ferre… - sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Quagliarella non può giocarle tutte. Candreva? Tutto risolto, per la prossima partita...': Al… - MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) - La Sampdoria non sbaglia la prova del nove e piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver… - Mediagol : Sampdoria-Crotone, il siparietto a Sky tra Costacurta e Cattaneo: l'ex #Milan 'dimentica' Djalminha -