Referendum in Liberia | conteggio in corso

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 19 dicembre 2020) La commissione elettorale ha dato inizio alle operazioni di spoglio delle schede del. Oltre a votare per l’approvazioni di 8 emendamenti i cittadini hanno anche votato per le elezioni supplettive del parlamento. nonostante sporadici episodi, le elezioni si sono tenute in un clima pacifico. Lo spoglio delle schede risulta molto lento in particolare nelle