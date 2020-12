Processo Raggi | il procuratore generale chiede condanna di 10 mesi

(Di sabato 19 dicembre 2020) Ildelalla sindaca di Roma, Virginiaunadi 10per falso in relazione alla nomina nel 2016 di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio Il sostitutodeld’appello contro la sindaca, Emma D’Ortona, ha chiesto 10di reclusione per L'articolo proviene da Inews.it.

CarloCalenda : Il @pdnetwork deve decidere cosa fare a Roma a prescindere dall’esito del processo a Virginia Raggi, alla quale per… - RaiNews : Dieci mesi di reclusione e pagamento delle spese processuali. È la richiesta arrivata dalla pg Emma D'Ortona nel pr… - MediasetTgcom24 : Processo nomine, il pg d'Appello chiede 10 mesi per Virginia Raggi #virginiaraggi - Pietro_Andros : RT @CarloCalenda: Il @pdnetwork deve decidere cosa fare a Roma a prescindere dall’esito del processo a Virginia Raggi, alla quale personalm… - Italia_Notizie : Virginia Raggi, al processo d’Appello la procuratrice generale chiede 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma -

È questa la richiesta arrivata dal sostituto procuratore generale della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma, Emma D'Ortona, nel processo d'appello al sindaco di Roma, Virginia Raggi, ...