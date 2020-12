Premier League 2020/2021: l’Everton piega l’Arsenal, Ancelotti è secondo (Di sabato 19 dicembre 2020) Importante vittoria da parte dell’Everton nel match valido per la quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 contro l’Arsenal sempre più in crisi. La squadra di Liverpool passa per 2-1 a Goodison Park contro i Gunners e in questo modo Carlo Ancelotti si ritrova al secondo posto in campionato in attesa che giochino Tottenham e Leicester. Al 22? si blocca il match con lo sfortunato autogol di Holding che porta in vantaggio i padroni di casa. I Gunners non si buttano giù e appena dieci minuti dopo conquistano un calcio di rigore che viene trasformato da Pepe. Quando ormai le due squadre sembrano avviate verso gli spogliatoi sul risultato di parità, poco prima dell’intervallo c’è il gol di Yerry Mina che fa valere tutta la sua stazza per ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Importante vittoria da parte delnel match valido per la quattordicesima giornata dicontrosempre più in crisi. La squadra di Liverpool passa per 2-1 a Goodison Park contro i Gunners e in questo modo Carlosi ritrova alposto in campionato in attesa che giochino Tottenham e Leicester. Al 22? si blocca il match con lo sfortunato autogol di Holding che porta in vantaggio i padroni di casa. I Gunners non si buttano giù e appena dieci minuti dopo conquistano un calcio di rigore che viene trasformato da Pepe. Quando ormai le due squadre sembrano avviate verso gli spogliatoi sul risultato di parità, poco prima dell’intervallo c’è il gol di Yerry Mina che fa valere tutta la sua stazza per ...

SkySport : EVERTON-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? aut. #Holding (22') ? rig. #Pepe (35') ? #Mina (45') ? Premier League - 14… - SkySport : SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-1 Risultato finale ? ? #Sterling (16') ? Premier League - 14^ Giornata ? #SkyPremier… - CB_Ignoranza : Intanto, in un universo parall...ah no è la Premier League. - sportli26181512 : Everton-Arsenal 2-1: Nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Premier League, sconfitta dell'Arse… - BritishFootball : Dopo le vittorie su Leicester City e Chelsea, l'Everton batte quindi anche l'Arsenal e si proietta - almeno per que… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Pronostici Premier League 20 Dicembre: Schedina 14ª Giornata

Due punti nelle ultime quattro giornate per un Brighton che ormai si ritrova ad appena due punti dalla zona retrocessione nonostante un buon livello di gioco espresso, ma ecco arrivare finalmente ...

Premier League 2020/2021: l’Everton piega l’Arsenal, Ancelotti è secondo

Importante vittoria da parte dell’Everton nel match valido per la quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 contro l’Arsenal sempre più in crisi. La squadra di Liverpool passa per 2-1 a ...

Due punti nelle ultime quattro giornate per un Brighton che ormai si ritrova ad appena due punti dalla zona retrocessione nonostante un buon livello di gioco espresso, ma ecco arrivare finalmente ...Importante vittoria da parte dell’Everton nel match valido per la quattordicesima giornata di Premier League 2020/2021 contro l’Arsenal sempre più in crisi. La squadra di Liverpool passa per 2-1 a ...