Nomine in Campidoglio | chiesta condanna a 10 mesi per Virginia Raggi

Al processo d'appello per l'inchiesta sulle Nomine in Campidoglio, il procuratore generale di Roma Emma D'Ortona durante la sua arringa finale, ha chiesto 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi. La sindaca di Roma è accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. La sindaca è stata assolta in primo grado perché "il fatto non costituisce reato". La Procura poi ha fatto ricorso in secondo grado. La prima cittadina di Roma Virginia Raggi, presente in aula, si e' piu' volte detta "serena" e, a ridosso della sentenza ha precisato che anche in caso di condanna "andrà avanti a testa alta". Nessun ritiro della sua ricandidatura a sindaca di Roma, dunque, anche se il Movimento 5 stelle potrebbe decidere ...

