Mattarella invoca l’immunità per tutti

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 19 dicembre 2020) Se c’è una lezione da trarre da quest’annus horribilis che sta per chiudersi, se c’è una riflessione su quello che stiamo ancora vivendo, questa è la consapevolezza che nessuno si salva da solo e che soltanto la solidarietà può battere un nemico subdolo e invisibile come la pandemia. È la lezione che il capo dello Stato Sergioha voluto rendere esplicita di fronte al corpo diplomatico nella tradizionale cerimonia degli auguri di Natale e Capodanno. Questo impegno solidaristico non si limita agli sforzi dei singoli ma diviene collante di un popolo, di una comunità, di una nazione con un progetto, di un sistema-Paese in grado di sconfiggere il virus e risollevarsi dal punto di vista economico.