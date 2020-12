LIVE Slittino | Doppio Winterberg 2020 in DIRETTA | in testa Wendl Arlt | italiani in top-10 Sbagliano Steu Koller

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48 Appuntamento tra mezz’ora con la seconda run. 9.45 Si conclude questa prima run a: ini veteraniper 72 millesimi sui compagni e detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken, poi i russi Denisev/Antonov a 125 millesimi. In casa Italia ottavi Rieder/Rastner, noni Rieder/Kainzwaldner, ad oltre tre decimi dalla vetta. Quattordicesimi Nagler/Malleier. Da sottolineare l’errore dei leader della classifica, solo quindicesimi. 9.43 GRAVISSIMO ERRORE DI! Gli austriaci, che erano stati perfetti in questa prima parte di stagione,in partenza e sono sedicesimi ad oltre mezzo secondo. Occasione unica ...