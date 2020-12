LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino vince ancora e allunga nella classifica di specialità! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.01 nella classifica di Coppa del Mondo riservata alle Sprint, Federico Pellegrino è sempre più primo con 220 punti. Seguono Bolshunov a 170 e Young a 152. Klaebo è fermo a 46. Il valdostano ha conquistato un bel gruzzolo nei confronti del norvegese, assente sia a Dresda sia a Davos. 14.58 Quindicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo per Federico Pellegrino, a cui va aggiunto anche un oro ai Mondiali. Sempre più leggenda. Oggi era nettamente più forte di tutti, tranne che del sorprendente britannico Young che, senza la rottura di un bastoncino, avrebbe impensierito ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.01di Coppa del Mondo riservata alleè sempre più primo con 220 punti. Seguono Bolshunov a 170 e Young a 152. Klaebo è fermo a 46. Il valdostano ha conquistato un bel gruzzolo nei confronti del norvegese, assente sia asia a Davos. 14.58 Quindicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo per, a cui va aggiunto anche un oro ai Mondiali. Sempre più leggenda. Oggi era nettamente più forte di tutti, tranne che del sorprendente britannico Young che, senza la rottura di un bastoncino, avrebbe impensierito ...

