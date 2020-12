Libia, “pescatori scambiati con scafisti”. Gasparri: “Conte deve spiegare subito come stanno le cose” (Di sabato 19 dicembre 2020) Non solo i 108 giorni di sequestro e il “prezzo pagato” con la visita ad Haftar, nel disastro diplomatico messo a punto dal governo per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo vi sarebbe anche un’indicibile trattativa per l’estradizione di scafisti libici. In sostanza, i pescatori sarebbero stati liberati in cambio degli scafisti. “Non si possono mettere sullo stesso piano lavoratori onesti, sequestrati ingiustamente, e scafisti processati e condannati”, ha avvertito il senatore di FI, Maurizio Gasparri. Il governo deve spiegare come stanno le cose Sulla vicenda Gasparri ha presentato un’interrogazione urgente. E fin dai primi momenti aveva chiesto se per la liberazione dei ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Non solo i 108 giorni di sequestro e il “prezzo pagato” con la visita ad Haftar, nel disastro diplomatico messo a punto dal governo per la liberazione dei 18di Mazara del Vallo vi sarebbe anche un’indicibile trattativa per l’estradizione dilibici. In sostanza, isarebbero stati liberati in cambio degli. “Non si possono mettere sullo stesso piano lavoratori onesti, sequestrati ingiustamente, eprocessati e condannati”, ha avvertito il senatore di FI, Maurizio. Il governoleSulla vicendaha presentato un’interrogazione urgente. E fin dai primi momenti aveva chiesto se per la liberazione dei ...

