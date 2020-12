La Goggia torna a vincere: “Non sono stata perfetta. Sono stata chirurgica” (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo quasi un anno, Sofia Goggia torna a vincere. La sciatrice azzurra ha trionfato nella discesa 2 in 1.44.70. E’ l’ottava vittoria di coppa in carriera per la bergamasca. Alle sue spalle, in 1.44.94, la svizzera Corinne Suter. Terza l’americana Breezy Johnson in 1.44.97. Era dal febbraio 2019 che non riusciva più a vincere. La Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni: “Sono contenta di essere tornata sul podio e sul gradino più alto. Non era scontato. Mi Sono dovuta fare un’iniezione di antidolorifico, poi quando sale l’adrenalina in gara non senti più nulla”. Continua: “Non Sono stata perfetta, avrei potuto spingere di più. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo quasi un anno, Sofia. La sciatrice azzurra ha trionfato nella discesa 2 in 1.44.70. E’ l’ottava vittoria di coppa in carriera per la bergamasca. Alle sue spalle, in 1.44.94, la svizzera Corinne Suter. Terza l’americana Breezy Johnson in 1.44.97. Era dal febbraio 2019 che non riusciva più a. La Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni: “contenta di essereta sul podio e sul gradino più alto. Non era scontato. Midovuta fare un’iniezione di antidolorifico, poi quando sale l’adrenalina in gara non senti più nulla”. Continua: “Non, avrei potuto spingere di più. ...

